ONE PIECE FILM RED DXF

21点まとめ売りになります。

THE GRANDLINE MEN

vol.1 ルフィ

vol.2 シャンクス

vol.3 ゾロ

vol.4 サンジ

vol.5 サニーくん

vol.6 ルフィ

vol.7 ウソップ

vol.9 ブルック

vol.10 ロー

vol.11 バルトロメオ

vol.12 フランキー ✖️2

vol.12 サニーくん

THE GRANDLINE LADY

vol.1 ウタ

vol.2 ロビン

vol.3 ナミ

KING OF ARTIST THE SHANKS

ナムコ限定

DXポージングフィギュア

SHANKS

ワールドコレクタダブルフィギュア

vol.1 ルフィ

vol.1 フランキー

vol.2 サニーくん

以上21個になります。

全て新品未開封品です。

バラ売り不可でお願いします。

プライズ商品のため、獲得時のキズ、汚れ、初期不良等対応致しかねますのでご了承ください。

#ワンピース

#ワンピースフィギュア

#ワンピースフィルムレッド

#フィルムレッドフィギュア

#ルフィ

#ゾロ

#ウソップ

#ナミ

#サンジ

#チョッパー

#ロビン

#ブルック

#ジンベエ

#シャンクス

#ウタ

#サニーくん

#フランキー

#ロー

#バルトロメオ。

人気タイトル···ワンピース(ONE PIECE)

フィギュア種類···スケールフィギュア

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

