HOBIEHOBIEは1950年の米国 南カリフォルニアでのHOBIE ALTER自 身のハンドメイドのロングボードからスタートしたブランドです。ホビーヴィンテージTシャツHOBIE SKATEBOARD70S タグmade in USAおそらく70年代から80年代にかけて作られたものだと思います。首回りがやれていますが、雰囲気はあります。古着ならではのエイジングになっています。とてもかっこいいグラフィックが背面に描かれています。HOBIEはサーフボードも有名ですが、スケートボード平行して作りました。スケートボード のイラストのhobieはとても珍しいと思います。usedですのでご理解のある方、よろしくお願いします。古着になりますので返品、交換はお受けできません肩幅 約54cm身幅 約56cm着丈 約72cm袖丈 約21cm素人採寸ですのでご理解ください。長期保存であるため経年の汚れや小さなスレや傷等はあると思いますのでご理解のある方の購入をお願いいたします。ノークレーム、ノーリターンになります。神経質な方のご注文はご遠慮くださいませ。是非コレクションにどうぞ!よろしくお願いいたします。

