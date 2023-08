【高い素材】 sound idea product ver2 dsx エフェクター

#ディストーション

#エフェクター

idea sound product dsx ver2

友達が居らずバンドができませんでした。

残念ですが、出品します。

---ー---------

【他HPより抜粋】

分かりやすく扱いやすいディストーションペダルです。

近年の歪ペダルは【アンプライク】な感じに仕上げているものが多い印象ですが、こちらは純粋にエフェクターとしてのディストーション。

古き良きディストーションペダルのあのサウンド。あの何とも言えないバイト感と倍音感をしっかりと持ったペダルです。

Vintageのディストーションペダルは使えるポジションが限られている(決まっている)ものが多いですが、こちらはVintage DS-1の良さを理解した上で作り込んだとあって、弱点となるサウンドメイキングの狭さを見事に改善しています。

またこのペダルの面白い所はゲインブースターとして使った時のサウンド。

オーバードライブをディストーションテイストにザラっと、ギラっとさせるというのもですが、ディストーションならではの倍音と喰いつきを良い具合にプラスしてくれます。

出したい音へのアジャストもトーンコントロールと上部の3wayトグルの組み合わせで簡単アジャスト。

出したいと思う音へ簡単にたどり着けるのもこのペダルの特徴です。

まさに【使える】ディストーションペダル

スペック

■モードSW (ローカットの周波数を変更)

Up= Normalモード

Middle= Brightモード

Down= Fatモード

■コントロール

Left=VOLUME、Center=TONE、Right=GAIN

■正相出力

■仕様

・接続端子:Input、Output、DC9V In

・電源:9Vバッテリー、DC9V ACアダプター(センターマイナス)

・外寸:幅 (W) 69 mm、奥行き (D) 111 mm、高さ (H) 47 mm

idea sound product dsx ver2

・重量:約253g(電池含まず)

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

