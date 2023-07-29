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魅力的な sapeur　浜田Tシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

商品の説明

SAPEur原宿popup限定紐引きでランダムで10種類の中から当たる浜田雅功Tシャツの未開封品になります。
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サイズ: FREESIZE（XL相当）
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状態: 新品未使用
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袖丈···半袖
ブラックアイパッチ　black eye patch 取扱注意　Tシャツ　Lサイズ
柄・デザイン···プリント（ロゴなど）
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季節感···春、夏、秋、冬
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【注意】
OFF-WHITE オーバーサイズTシャツ
以下はトラブル防止のために記載させていただきます。
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・不明点は事前にコメントにてご質問ください。
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・素人採寸の為多少の誤差が出る場合もあります。
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・返品・返金は、送料などのトラブルの元になりますので一切いたしません。
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・発送後の紛失等の配達事故については一切責任持てませんのでご了承ください。
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浜田雅功
【希少品】GIVENCHY ジバンシー スカルタトゥー Tシャツ
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商品の情報

商品のサイズXL(LL)
商品の状態新品、未使用

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SAPEur原宿popup限定紐引きでランダムで10種類の中から当たる浜田雅功Tシャツの未開封品になります。サイズ: FREESIZE（XL相当）状態: 新品未使用袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）季節感···春、夏、秋、冬【注意】以下はトラブル防止のために記載させていただきます。・不明点は事前にコメントにてご質問ください。・素人採寸の為多少の誤差が出る場合もあります。・返品・返金は、送料などのトラブルの元になりますので一切いたしません。・発送後の紛失等の配達事故については一切責任持てませんのでご了承ください。sapeurサプール浜田雅功浜ちゃん

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商品のサイズXL(LL)
商品の状態新品、未使用

魅力的な sapeur　浜田Tシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

44分钟前

魅力的な sapeur　浜田Tシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

¥11,500 ¥9,775

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