【お得情報】当店はフォロワー様限定でお得な割引がございます。詳細はプロフィールまで。【値引き交渉OK】お気軽にご相談ください。【即購入OK】コメントがある場合も即購入の方を優先致します。【まとめ買い割引OK】アメカジ、90s、スケーター、ストリート系を中心に人気古着大放出中。______________________________________________○関連商品#古着屋ぱたや#ぱたやのボトムス#ぱたやのw30#ぱたやのバギー#ぱたやのペインター○ブランド︎︎︎︎︎︎:Lee○サイズ:表記 30ウエスト 約83cm股上 約29cm股下 約81cmワタリ 約33cm裾幅 約22cm※着用モデル:身長175㎝○カラー:白 ホワイト 青 ブルー○状態USED※古着の為使用感や色落ち,スレ,汚れ,傷,ほつれ等がございますが、どれも古着の味として楽しんでいただける程度かと思います。⚠︎人によって感じ方に差があるので気になる所やご不明点があればご購入前にお気軽にご質問ください。○詳細:オーバーサイズなシルエットとハンマーループとタグのデザインが雰囲気抜群の一枚です。メンズ、レディース問わずユニセックスに春服、夏服、秋服、冬服としてお使い頂けます。#フルレングス#ジッパーフライ#ワイドシルエット#ビンテージ #ヴィンテージ #vintage#古着男子 #古着女子 #ふるだん #ふるじょ#ゆるダボ #ビッグサイズ #ビッグシルエット#ワイドパンツ #極太パンツ#skate #street #90年代#lee #リー#太い #太め#カーペンターパンツ #ヒッコリーストライプNo.3717

