即購入okです。

お値下げ不可です。

徐々にお値下げすることはございます。

希少なvintage パタゴニア メッシュキャップです。

MADE IN USAです。

パタゴニア patagonia 1995 SSのスプーンビルキャップです。

サイズ:L(最大頭囲約63㎝)です。

(素人採寸のため若干の誤差はご了承ください)

経年劣化はほとんどありません。

写真9枚目のように、たたんで発送予定です。

状態は写真にてご確認ください。

気になる箇所がある方はコメントください。

あくまで一度、人の手に渡った

物だということをご理解ください。

以下、web用検索用ワードです。

90s

希少

パタゴニア

patagonia

スプーンビル

spoonbill

ビンテージ

ヴィンテージ

vintage

キャップ

cap

1995

米国製

USA製

カラー···ブルー

#patagonia

#vintage

#ビンテージパタゴニア

#vintagepatagonia

#スプーンビル

#ダックビル

#総柄

h8

商品の情報 ブランド パタゴニア 商品の状態 目立った傷や汚れなし

即購入okです。お値下げ不可です。徐々にお値下げすることはございます。希少なvintage パタゴニア メッシュキャップです。MADE IN USAです。パタゴニア patagonia 1995 SSのスプーンビルキャップです。サイズ:L(最大頭囲約63㎝)です。(素人採寸のため若干の誤差はご了承ください)経年劣化はほとんどありません。写真9枚目のように、たたんで発送予定です。状態は写真にてご確認ください。気になる箇所がある方はコメントください。あくまで一度、人の手に渡った物だということをご理解ください。以下、web用検索用ワードです。90s希少パタゴニアpatagoniaスプーンビルspoonbillビンテージヴィンテージvintage キャップcap1995米国製USA製カラー···ブルー#patagonia#vintage#ビンテージパタゴニア#vintagepatagonia#スプーンビル#ダックビル#総柄h8

