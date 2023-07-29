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豪奢な 週末最終特価！大人気！新品未使用！シャープ加湿空気清浄機 空気清浄器

商品の説明

ご覧いただきありがとうございます ！
シロカ（siroca）除湿機能付きポータブルクーラー　sy-d151

アムウェイ　アトモフィアスカイ　空気清浄機
新品未開封です。
空気清浄器 アプリ操作 PM2.5対応 花粉症対策 消臭 除菌

Airdog mini ブラック
大人気！
dyson Purifier Hot+Cool HP 07空気清浄ファンヒーター
シャーププラズマクラスター
アイリスオーヤマ ポータブル クーラー エアコン　IPP-2221G-W
加湿空気清浄機
Panasonic 加湿空気清浄機
型番　KC-M50B-W
新品】次亜塩素酸空間除菌脱臭機F-JML-30

★ダイソンpure hot+cool 　dyson HP 00
(メーカーHPより)
美品】日立 クリエア 加湿空気清浄機 EP-NVG50E5 自動おそうじ
電源AC100V 50Hz/60Hz共用
【定価129800円】Kirala Air Aria ハイブリッド空気清浄機
プラズマクラスター
SHARP✨加湿空気清浄器✨2019年❗
適用床面積（目安）約21m²（約13畳）
HP 03 空気清浄機能付きファンヒーター　ダイソン　dyson ブルー
空気清浄適用床面積（目安）〜38m²（23畳）
週末最終特価！大人気！新品未使用！シャープ加湿空気清浄機
清浄時間 8畳/12分（「強」運転時）
未使用三菱空気清浄機MA-83H-W
加湿適用床面積（目安）プレハブ洋室〜21m²（13畳）/ 木造和室〜13m²（8畳）
【新品未開封】ダイキン 空気清浄機 ACK55Y-W
運転モード 強 中 静音
シャープ加湿空気清浄機KI-NS50 早い者勝ち❗️
風量（m³/分） 5.1 2.9 1.2
【おにぎり様専用】エアドッグ
消費電力（W） 62 13 3.0
シャープ SHARP スリムイオンファンHOT&COOL
1時間あたりの電気代（円）約1.7約0.35約0.08
ダイソン 空気清浄機 Dyson Purifier Hot+Cool HP07
運転音（dB） 51 38 20
エアドッグX3
加湿量（mL/h） 500 330 160
ダイソン　h03 箱付き
連続加湿時間（時間） 約5.0 約7.6 約16
モレキュル　新品
タンク容量（L）約2.5
【新品・未開封】シャープ プラズマクラスター 空気清浄機
外形寸法（mm）幅400 x 奥行き220 x 高さ600
Dyson Pure Humidify + Cool PH01WS
質量（kg）約8.4
Dyson ダイソン　hot+cool　SX3
電源コード長さ（m）約1.8
シャープ　空気清浄機
フィルター静電HEPAフィルター、ダブル脱臭フィルター、加湿フィルター
Dyson Pure Hot + Cool 空気清浄ファンヒーター

O-RELAマイナスイオン発生器　イオンメディック オーリラGSD-21210a

1992　美品　シャープ　加湿空気清浄器　イオンユニット新品　KI-HS70-H
その他商品については以下をご確認ください。https://jp.sharp/business/pci/products/kcm50b/kcm50b.html
新品 dyson Purifier Hot+Cool 空気清浄ファンヒーター

ダイソン 　Pure Hot + Coollink 　HP03　 WS
写真の箱に送り状を貼付し発送させていただきます。
【美品】エアドッグ ミニ ポータブル CZ-20T ブラック
ご了承ください。
富士通ゼネラル 脱臭機 DAS-15E-W

SHARP KI-NX75-T BROWN
#シャープ
dyson PH03 WS WHITE
#SHARPプラズマクラスター加湿空気清浄機23畳対応KC_M50B_W
ダイキン DAIKIN 加湿空気清浄機 MCK70X-T BROWN
タイプ···加湿空気清浄機

Dyson PurifierHot+Cool(HP09 WG)

商品の情報

ブランドシャープ
商品の状態新品、未使用
ご覧いただきありがとうございます ！新品未開封です。大人気！シャーププラズマクラスター加湿空気清浄機型番　KC-M50B-W(メーカーHPより)電源AC100V 50Hz/60Hz共用プラズマクラスター適用床面積（目安）約21m²（約13畳）空気清浄適用床面積（目安）〜38m²（23畳）清浄時間 8畳/12分（「強」運転時）加湿適用床面積（目安）プレハブ洋室〜21m²（13畳）/ 木造和室〜13m²（8畳）運転モード 強 中 静音風量（m³/分） 5.1 2.9 1.2消費電力（W） 62 13 3.01時間あたりの電気代（円）約1.7約0.35約0.08運転音（dB） 51 38 20加湿量（mL/h） 500 330 160連続加湿時間（時間） 約5.0 約7.6 約16タンク容量（L）約2.5外形寸法（mm）幅400 x 奥行き220 x 高さ600質量（kg）約8.4電源コード長さ（m）約1.8フィルター静電HEPAフィルター、ダブル脱臭フィルター、加湿フィルターその他商品については以下をご確認ください。https://jp.sharp/business/pci/products/kcm50b/kcm50b.html写真の箱に送り状を貼付し発送させていただきます。ご了承ください。#シャープ#SHARPプラズマクラスター加湿空気清浄機23畳対応KC_M50B_Wタイプ···加湿空気清浄機

商品の情報

ブランドシャープ
商品の状態新品、未使用

豪奢な 週末最終特価！大人気！新品未使用！シャープ加湿空気清浄機 空気清浄器

0分钟前

豪奢な 週末最終特価！大人気！新品未使用！シャープ加湿空気清浄機 空気清浄器

¥14,000 ¥11,900

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