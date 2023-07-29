豪奢な 週末最終特価！大人気！新品未使用！シャープ加湿空気清浄機 空気清浄器

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シロカ（siroca）除湿機能付きポータブルクーラー sy-d151



アムウェイ アトモフィアスカイ 空気清浄機

新品未開封です。

空気清浄器 アプリ操作 PM2.5対応 花粉症対策 消臭 除菌



Airdog mini ブラック

大人気！

dyson Purifier Hot+Cool HP 07空気清浄ファンヒーター

シャーププラズマクラスター

アイリスオーヤマ ポータブル クーラー エアコン IPP-2221G-W

加湿空気清浄機

Panasonic 加湿空気清浄機

型番 KC-M50B-W

新品】次亜塩素酸空間除菌脱臭機F-JML-30



★ダイソンpure hot+cool dyson HP 00

(メーカーHPより)

美品】日立 クリエア 加湿空気清浄機 EP-NVG50E5 自動おそうじ

電源AC100V 50Hz/60Hz共用

【定価129800円】Kirala Air Aria ハイブリッド空気清浄機

プラズマクラスター

SHARP✨加湿空気清浄器✨2019年❗

適用床面積（目安）約21m²（約13畳）

HP 03 空気清浄機能付きファンヒーター ダイソン dyson ブルー

空気清浄適用床面積（目安）〜38m²（23畳）

週末最終特価！大人気！新品未使用！シャープ加湿空気清浄機

清浄時間 8畳/12分（「強」運転時）

未使用三菱空気清浄機MA-83H-W

加湿適用床面積（目安）プレハブ洋室〜21m²（13畳）/ 木造和室〜13m²（8畳）

【新品未開封】ダイキン 空気清浄機 ACK55Y-W

運転モード 強 中 静音

シャープ加湿空気清浄機KI-NS50 早い者勝ち❗️

風量（m³/分） 5.1 2.9 1.2

【おにぎり様専用】エアドッグ

消費電力（W） 62 13 3.0

シャープ SHARP スリムイオンファンHOT&COOL

1時間あたりの電気代（円）約1.7約0.35約0.08

ダイソン 空気清浄機 Dyson Purifier Hot+Cool HP07

運転音（dB） 51 38 20

エアドッグX3

加湿量（mL/h） 500 330 160

ダイソン h03 箱付き

連続加湿時間（時間） 約5.0 約7.6 約16

モレキュル 新品

タンク容量（L）約2.5

【新品・未開封】シャープ プラズマクラスター 空気清浄機

外形寸法（mm）幅400 x 奥行き220 x 高さ600

Dyson Pure Humidify + Cool PH01WS

質量（kg）約8.4

Dyson ダイソン hot+cool SX3

電源コード長さ（m）約1.8

シャープ 空気清浄機

フィルター静電HEPAフィルター、ダブル脱臭フィルター、加湿フィルター

Dyson Pure Hot + Cool 空気清浄ファンヒーター



O-RELAマイナスイオン発生器 イオンメディック オーリラGSD-21210a



1992 美品 シャープ 加湿空気清浄器 イオンユニット新品 KI-HS70-H

その他商品については以下をご確認ください。https://jp.sharp/business/pci/products/kcm50b/kcm50b.html

新品 dyson Purifier Hot+Cool 空気清浄ファンヒーター



ダイソン Pure Hot + Coollink HP03 WS

写真の箱に送り状を貼付し発送させていただきます。

【美品】エアドッグ ミニ ポータブル CZ-20T ブラック

ご了承ください。

富士通ゼネラル 脱臭機 DAS-15E-W



SHARP KI-NX75-T BROWN

#シャープ

dyson PH03 WS WHITE

#SHARPプラズマクラスター加湿空気清浄機23畳対応KC_M50B_W

ダイキン DAIKIN 加湿空気清浄機 MCK70X-T BROWN

タイプ···加湿空気清浄機

商品の情報 ブランド シャープ 商品の状態 新品、未使用

ご覧いただきありがとうございます ！新品未開封です。大人気！シャーププラズマクラスター加湿空気清浄機型番 KC-M50B-W(メーカーHPより)電源AC100V 50Hz/60Hz共用プラズマクラスター適用床面積（目安）約21m²（約13畳）空気清浄適用床面積（目安）〜38m²（23畳）清浄時間 8畳/12分（「強」運転時）加湿適用床面積（目安）プレハブ洋室〜21m²（13畳）/ 木造和室〜13m²（8畳）運転モード 強 中 静音風量（m³/分） 5.1 2.9 1.2消費電力（W） 62 13 3.01時間あたりの電気代（円）約1.7約0.35約0.08運転音（dB） 51 38 20加湿量（mL/h） 500 330 160連続加湿時間（時間） 約5.0 約7.6 約16タンク容量（L）約2.5外形寸法（mm）幅400 x 奥行き220 x 高さ600質量（kg）約8.4電源コード長さ（m）約1.8フィルター静電HEPAフィルター、ダブル脱臭フィルター、加湿フィルターその他商品については以下をご確認ください。https://jp.sharp/business/pci/products/kcm50b/kcm50b.html写真の箱に送り状を貼付し発送させていただきます。ご了承ください。#シャープ#SHARPプラズマクラスター加湿空気清浄機23畳対応KC_M50B_Wタイプ···加湿空気清浄機

商品の情報 ブランド シャープ 商品の状態 新品、未使用

Dyson PurifierHot+Cool(HP09 WG)