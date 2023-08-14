お知らせ ログイン 会員登録 出品
経典ブランド 205）軽量835gNEC LAVIE DirectHZ /i7/SSD256G ノートPC

商品の説明

（205）軽量835g NEC LAVIE Direct HZ PC-GN276U1GA Core i7-7500U 2.7GHz/8GB/SSD256GB/Win10/13.3インチ/ソフト400本バンドル
新品SSD❗️⭐️Core i3⭐️すぐに使えるノートパソコン⭐️カメラ有⭐️初心者向け

Fujitsu office2019認証済み　　SSD　240G i7
ご覧いただきありがとうございます。
【動作良好】 NEC ノートパソコン Core i7 PC-GN1863VGF
丁寧な対応を心掛けますので、どうぞ宜しくお願い致します。
ほぼ新品[MacBookAir]13インチM1メモリ8GB ストレージ256GB

美品　256GB Microsoft Surface Pro6 キーボード付き
NEC LAVIE Direct HZ
Macbook Pro 2017 15インチ ジャンク

MacBook Pro Early 2015
メーカー名：NEC
Dell Inspiron 15 3000

富士通 Chromebook タッチ対応
品名：PC-GN276U1GA
MicrosoftOffice付属 Core i5 ノートパソコン　タブレット

MacBook Air（2020, M1）
13.3インチの2-in-1ノートPCで835gと非常に軽量になります。
23日まで! 646) MacBook Pro 13インチ 2019-i7

Lenovo Chromebook Ideapad Duet 4,28
タブレットとしてもそれほど疲れないで利用することができます。
爆速ゲーミングPC　i7/8750H/メモリ16GB/GTX1060/6GB

【美品】Macbook Air M2 8GB 256GB シルバー
フリーソフトを400本以上バンドルします。Officeソフトをはじめ動画、音楽、写真、ブラウザー、仕事、セキュリティー、コピーツール、など
累積7780 CF-XZ6 i5 8GB 256GB Office 顔認証

KUROMさん専用ノートパソコン純正バッテリーCF-VZSU1DJS
カテゴリー毎に分類していますので必要ないソフトは削除してください。
HP 468W3PA AMD Ryozen 5 5500U 8GB 512GB
ダウンロードの必要がなく便利だと思います。
mac book air 2020 メモリ16GB SSD 512GB

b148✨美品 /爆速SSD /8GB 快適/事務作業✨すぐ使えるノートパソコン

【美品】レノボ i7 12GB 新品SSD1TB最高性能 ノートパソコン

パナソニック レッツノート CF-SV8 CDWQSR 512GB 良品
【製品スペック】
Lenovo ideapad slim 150

レノボ Thinkpad X13 32GB +1TB 新品 P3 PLUS 美品
型式
【ジャンク】MacBook pro 2016 13インチ
品名Lavie HZ PC-GN276U1GA
Surface Laptop 3 13.5インチ サンドストーン 256GB
【製品スペック】
レッツノートSV8★i5★8G★新品SSD 512G★Win11★Office
ＣＰＵCore i7-7500U
Macbook air a1465 EMC2631
クロック数2.7GHz
MacBook Pro 15inch i7 12GB 500/750 2012
メモリ8GB
u31【美品】⭐大容量⭐カメラ付⭐セットアップ済✅ブラック✅NECノートパソコン
HDDSSD
Asus VivoBookノートパソコン
容量256GB
【東芝】ダイナブック i7 8GB 新品SSD512GB 白ノートパソコン

週末限定セール　ゲーミング　i7/メモリ８GB/GT750M/SSD/win11

【フルスペック】ThinkPad X1 Nano Gen1 タッチパネル/LTE
本体とACアダプターのみ
ノートパソコン LAVIE N15 パールホワイト PC-N1565CAW

MacBook Air M1 16GB 512GB CTO
Windows10がインストール済です。
mb12c nec ネットワークカード付き　ジャンク

HP ゲーミングパソコン Victus 15 5800H RTX3050Ti

MacBook Air 13 inch Early 2020
【商品状態】
MacBook Air a1465 ジャンク

b376✨美品/スタイリッシュ/8GB /爆速SSD/ブルーレイ✨ノートパソコン
中古品の為若干の小キズやスレがございます。
DELL Inspiron 15 5575/Ryzen 7/16GB/512GB
確認等はインストールからwindowsの起動、ネット接続とソフトのインストール、キーボードや表示のチェックのみとなり、問題なく行いました。
新型Windows11 高性能! スムーズ動作! Core i5 ノートパソコン
その他は確認できていない部分もあります。全ての確認は出来ていない状態なのでご理解願います。
Apple MacBookPro M2 MAX16インチ　32GB 1TBSSD
ディスプレーの表示、音声、などYouTubeで2時間ほどチェックしましたが問題はありませんでした。
人気の赤✨　富士通　新品SSD256GB　小型軽量　第3世代 i3　ノートPC
天板はきれいな状態ですが底面には若干のあたりがあります。
美品 Mouse パソコン Ryzen 4800U 16GB SSD 512GB
ディスプレーはきれいです。
Asus tuf dash gaming

管理24 直ぐに使える 特価 カメラ　Office ノートパソコン

MacBook air 2020 corei5 256gb スペースグレイ
注意: 基本的には中古品ですので、品質について神経質な方はご購入をお控え頂きますようお願い致します。
Dynabook R63/D第6世代Core i5 SSD256GB ㊺

MacBookAir M1 16MB 1TB

Dell Precision M6500

最終値下げMacBook Air , 13-inch, 202…
注意:購入前に必ずプロフィールをご覧ください。 注意事項が記載しています。

最新Windows10 ホワイトカラー✨ 小型パソコン すぐに使えます! WiF

商品の情報

ブランドエヌイーシー
商品の状態目立った傷や汚れなし

◎最強タッチパネル★最強音質★新品SSD★Core-i7★ブルーレイ★高級感★極

爆速SSD256GB 日本製富士通 UH80/D2 高性能i7-8565U

HP Pavilion Aero 13 US配列 WINDOWS

14インチノートPC core i7/office有/1TB/お急ぎ対応可

SONY VAIO Pro VJPG13C11N

Macbook pro late 2012

ノートパソコン　B65 Windows11 core i5 SSD 256 16

東芝Windows11 SSD512GB&HDD750GB BDウェブカメラ

MacBook pro (m1) Logicool MX ANYWHERE3
（205）軽量835g NEC LAVIE Direct HZ PC-GN276U1GA Core i7-7500U 2.7GHz/8GB/SSD256GB/Win10/13.3インチ/ソフト400本バンドルご覧いただきありがとうございます。丁寧な対応を心掛けますので、どうぞ宜しくお願い致します。NEC LAVIE Direct HZ メーカー名：NEC品名：PC-GN276U1GA13.3インチの2-in-1ノートPCで835gと非常に軽量になります。タブレットとしてもそれほど疲れないで利用することができます。フリーソフトを400本以上バンドルします。Officeソフトをはじめ動画、音楽、写真、ブラウザー、仕事、セキュリティー、コピーツール、などカテゴリー毎に分類していますので必要ないソフトは削除してください。ダウンロードの必要がなく便利だと思います。【製品スペック】型式品名Lavie HZ PC-GN276U1GA【製品スペック】ＣＰＵCore i7-7500U クロック数2.7GHzメモリ8GBHDDSSD容量256GB本体とACアダプターのみWindows10がインストール済です。【商品状態】中古品の為若干の小キズやスレがございます。確認等はインストールからwindowsの起動、ネット接続とソフトのインストール、キーボードや表示のチェックのみとなり、問題なく行いました。その他は確認できていない部分もあります。全ての確認は出来ていない状態なのでご理解願います。ディスプレーの表示、音声、などYouTubeで2時間ほどチェックしましたが問題はありませんでした。天板はきれいな状態ですが底面には若干のあたりがあります。ディスプレーはきれいです。注意: 基本的には中古品ですので、品質について神経質な方はご購入をお控え頂きますようお願い致します。注意:購入前に必ずプロフィールをご覧ください。 注意事項が記載しています。

商品の情報

ブランドエヌイーシー
商品の状態目立った傷や汚れなし

経典ブランド 205）軽量835gNEC LAVIE DirectHZ /i7/SSD256G ノートPC

26分钟前

経典ブランド 205）軽量835gNEC LAVIE DirectHZ /i7/SSD256G ノートPC

¥25,000 ¥14,000

(税込) 送料込み
4
9
購入手続きへ

商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

5634a30bed

 1509

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (9)

5634a30bed
経典ブランド 205）軽量835gNEC LAVIE DirectHZ /i7/SSD256G ノートPC 経典ブランド 205）軽量835gNEC LAVIE DirectHZ /i7/SSD256G ノートPC

ワンピなど最旬ア！ 205）軽量835gNEC /i7/SSD256G DirectHZ LAVIE

ワンピなど最旬ア！ 205）軽量835gNEC /i7/SSD256G DirectHZ LAVIE


ワンピなど最旬ア！ 205）軽量835gNEC /i7/SSD256G DirectHZ LAVIE

ワンピなど最旬ア！ 205）軽量835gNEC /i7/SSD256G DirectHZ LAVIE


ワンピなど最旬ア！ 205）軽量835gNEC /i7/SSD256G DirectHZ LAVIE

ワンピなど最旬ア！ 205）軽量835gNEC /i7/SSD256G DirectHZ LAVIE


カメラ内蔵/軽量/13.3型/ノートPC/Windows11/爆速新品SSD256/4GB/3世代

カメラ内蔵/軽量/13.3型/ノートPC/Windows11/爆速新品SSD256/4GB/3世代


Intel BV80605001905AI Intel Core i7 Processor i7-870 2.93GHz 2.5GT-s 8MB LGA 1156 CPU44; OEM

Intel BV80605001905AI Intel Core i7 Processor i7-870 2.93GHz 2.5GT-s 8MB LGA 1156 CPU44; OEM


カメラ内蔵/軽量/13.3型/ノートPC/Windows11/爆速新品SSD256/4GB/3世代

カメラ内蔵/軽量/13.3型/ノートPC/Windows11/爆速新品SSD256/4GB/3世代


Intel Xeon Gold 6330N 2.2GHz Socket-4189-4 28-core Ice lake Server OEM CPU SRKH9 CD8068904582501

Intel Xeon Gold 6330N 2.2GHz Socket-4189-4 28-core Ice lake Server OEM CPU SRKH9 CD8068904582501

ログインしてコメントする

この商品を見ている人におすすめ

  1. ホーム
  2. 経典ブランド 205）軽量835gNEC LAVIE DirectHZ /i7/SSD256G ノートPC
© www.inba.net, Inc.