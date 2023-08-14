経典ブランド 205）軽量835gNEC LAVIE DirectHZ /i7/SSD256G ノートPC

（205）軽量835g NEC LAVIE Direct HZ PC-GN276U1GA Core i7-7500U 2.7GHz/8GB/SSD256GB/Win10/13.3インチ/ソフト400本バンドル

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メーカー名：NEC

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品名：PC-GN276U1GA

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13.3インチの2-in-1ノートPCで835gと非常に軽量になります。

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品名Lavie HZ PC-GN276U1GA

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【製品スペック】

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中古品の為若干の小キズやスレがございます。

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注意: 基本的には中古品ですので、品質について神経質な方はご購入をお控え頂きますようお願い致します。

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注意:購入前に必ずプロフィールをご覧ください。 注意事項が記載しています。

商品の情報 ブランド エヌイーシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

（205）軽量835g NEC LAVIE Direct HZ PC-GN276U1GA Core i7-7500U 2.7GHz/8GB/SSD256GB/Win10/13.3インチ/ソフト400本バンドルご覧いただきありがとうございます。丁寧な対応を心掛けますので、どうぞ宜しくお願い致します。NEC LAVIE Direct HZ メーカー名：NEC品名：PC-GN276U1GA13.3インチの2-in-1ノートPCで835gと非常に軽量になります。タブレットとしてもそれほど疲れないで利用することができます。フリーソフトを400本以上バンドルします。Officeソフトをはじめ動画、音楽、写真、ブラウザー、仕事、セキュリティー、コピーツール、などカテゴリー毎に分類していますので必要ないソフトは削除してください。ダウンロードの必要がなく便利だと思います。【製品スペック】型式品名Lavie HZ PC-GN276U1GA【製品スペック】ＣＰＵCore i7-7500U クロック数2.7GHzメモリ8GBHDDSSD容量256GB本体とACアダプターのみWindows10がインストール済です。【商品状態】中古品の為若干の小キズやスレがございます。確認等はインストールからwindowsの起動、ネット接続とソフトのインストール、キーボードや表示のチェックのみとなり、問題なく行いました。その他は確認できていない部分もあります。全ての確認は出来ていない状態なのでご理解願います。ディスプレーの表示、音声、などYouTubeで2時間ほどチェックしましたが問題はありませんでした。天板はきれいな状態ですが底面には若干のあたりがあります。ディスプレーはきれいです。注意: 基本的には中古品ですので、品質について神経質な方はご購入をお控え頂きますようお願い致します。注意:購入前に必ずプロフィールをご覧ください。 注意事項が記載しています。

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