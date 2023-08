ジャンポール・ゴルチエ × サカイ × ナイキ

Vapor Waffle ヴェイパー ワッフル "マルチカラー"

未使用品になります。

品番:DH9186-200

未使用品ですので使用感はありません。

箱、付属品は画像の通りです。

よろしくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

