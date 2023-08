プロフィールみてくださいね

シンプルでスマートなウッドテーブル。収納時は付属のバッグにコンパクトに収まります。組み立て簡単、耐荷重30kg。

ロールトップテーブル W100×D60×H44cm 天然木 収納バッグ付き アウトドアでもお部屋でも!

ファミリー、グループに。

本体サイズ

■組み立て時

w100×d60×h44cm

■バッグ収納時

w103×d13×h20cm

重量7.5kg

耐荷重30kg

付属品収納バッグ

素材天然木(ブナ/ラッカー塗装)、スチール

使用場所アウトドア デイキャンプ ファミリーキャンプ グランピング 釣り フィッシング スポーツ 室内 ウッドデッキ 庭

キャンプで、一度使いました。

写真9枚目の傷確認ください。

よく見ると傷ありますが使用には全く問題ありません。

つなぎ部ブラックなので引き締まってカッコ良いです。

さいたま市、浦和、所沢、新座あたり引き取りご相談ください。

1,300円引きにて。

#キュリアス

#ロールテーブル

#ロールトップテーブル

#キャンプ

#ファミキャン

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

