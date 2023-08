見る方が見れば分かる一品だと思います。

激レア 希少 限定zippo windy girl ウィンディガール

PAT.2032695

1936年〜1953年のzippo 3バレルです。

本当のビンテージ品です

ダルマカム

穴あきリベット

バネ

3バレル

14穴チムニー

もちろんインナーユニットも同一です。

3バレルなのにヒンジの緩みもほぼありません

是非大切にして下さる方にご購入頂きたいです^ ^

zippoの箱に入れて発送致します

♯zippo

♯ジッポー

♯ビンテージ

♯ヴィンテージ

♯1930年代

♯3バレル

♯ダルマカム

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

