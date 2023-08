2022最新のスタイル 【レイマー】スエードローファー　Winnie ドレス/ビジネス

2021年に購入し、数回履きましたが、足に合わずクローゼットに保管したままでしたので出品します。写真のとおり、ハーフラバーを貼っております。

Lloyd Footwearロイドフットウェア 2825/ER01 black

綺麗な状態ですが、あくまで中古品であることをご理解いただける方の購入をお願いします。

新品格安 PRADA ローファー SPAZZOLATO LOGO 29.5cm

また、平日は仕事で発送対応が難しく、土日の発送となりますのでご承知おき願います。

Paco liu lau シューズ EU42 ブラック



ANGELO RUFFO アンジェロルッフォ 厚底 刺繍 スリッポン シューズ



wonder walk for bond clothes 50s-60s

【商品特徴】

【値下】G Rodson(ジーロッドソン)サイズUk6.5

Model:Winnie

ウエストン ゴルフ JM WESTON Golf 5/D

Upper:Charles.F.Stead Super Buck

J.M. WESTON ジェイエムウエストン GOLF 641

Last :2005

日本製☆【REGAL】リーガル☆美品☆GORE-TEX【完全防水】26EEE

【定価】

フランコルッチ メンズ 革靴 ビット ローファー 本革 日本製 CAM 25

26,900円

商品の情報 商品のサイズ 25cm 商品の状態 目立った傷や汚れなし

2021年に購入し、数回履きましたが、足に合わずクローゼットに保管したままでしたので出品します。写真のとおり、ハーフラバーを貼っております。 綺麗な状態ですが、あくまで中古品であることをご理解いただける方の購入をお願いします。また、平日は仕事で発送対応が難しく、土日の発送となりますのでご承知おき願います。【商品特徴】Model:WinnieUpper:Charles.F.Stead Super BuckLast :2005【定価】26,900円

商品の情報 商品のサイズ 25cm 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【RAYMAR】Fortis シボ革 ストレートチップ ブラック【REGAL】ゴアテックス ビジネスシューズ ブラウン 35HRBB【リーガル】Edward Green エドワードグリーンBERKELEY 8E シューツリー美品✨フェラガモ ガンチーニ金具 ビットローファー ブラック 7ハーフ