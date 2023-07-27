新作人気モデル 天皇陛下御在位60年記念硬貨　10万円金貨　1万円銀貨　昭和61年 旧貨幣/金貨/銀貨/記念硬貨

分類···金貨
【銀貨・アンティークコイン】明治26年 小型 新1円銀貨 軽トーン付き
タイプ···プルーフ硬貨
バッファロー/インディアン ニッケル 100枚 古銭 並品
2020年 オリンポスの神々 第一弾 全知全能の神 ゼウス 1オンス銀貨 純銀
天皇陛下御在位六十年記念硬貨
『ウィングヘッド100フラン金貨』：世界二位：MS65！超稀少＆美しい
捨万円金貨と壱万円銀貨セット
記念硬貨セット販売
昭和61年発行
インドネシア 旧紙幣 10,000ルピア 1968年 PMG 58 未使用
奉天省造 光緒元寶 三枚セット 銅貨 古銭 中国
ブリスターパック入り
中国銭 一元黄銅貨トークン 33ミリ
年季が入っておりますが、未開封です。
2022年 ウナとライオン 1ポンド 銀貨 1st day of issue
明治37年 1円銀貨 NGC MS61 未使用- 本物鑑定済み
家族が暗所にて長期間保管しておりました。
古銭 32枚セット 寛永通宝 文久永寶 乾隆通宝
素人保管ですので、ご理解宜しくお願いします。
新1円銀貨（小型） ㉗ 明治39年 一圓 1906年 アンティークコイン
《新品未使用》イラクディナール 25,000IQD x 5枚
ウナとライオン
分類···金貨タイプ···プルーフ硬貨天皇陛下御在位六十年記念硬貨 捨万円金貨と壱万円銀貨セット昭和61年発行ブリスターパック入り年季が入っておりますが、未開封です。家族が暗所にて長期間保管しておりました。素人保管ですので、ご理解宜しくお願いします。