【外装状態】

・多少の擦れ傷はあります。

【内装状態】

・若干の擦り傷があります。

【動作確認】

・全ての動作において問題はございません。

【発送時対応】

・全体に除菌、クリーニングを致します。

商品内容

NEW 3DSLL 本体

純正充電器

マイクロSDカード 本体に内蔵

【注意事項】

・中古品につき、神経質な方や完璧を求める方は

ご購入をお控えください。

ご不明点等はお気軽にご質問ください。

#任天堂 #ゲーム #GAME #3DS #本体

商品の情報 ブランド ニンテンドー3DS 商品の状態 やや傷や汚れあり

