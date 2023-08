一番の贈り物 ジョジョの奇妙な冒険 DIO ポスター ポスター

ジョジョ展で購入した大きなポスターです。

額縁に入れ大切に保管していました。

ケースは無いので、梱包時は丸く包んでポスター用ダンボールに入れると思います。

大事にしていただける方にお渡しできますと幸いです。

※素人保管のため万が一細かい傷等の見落としがある可能性がございます。ご理解頂ける方のご購入をお願いします。

#JOJO展

#ジョジョの奇妙な冒険

#DIO

#ディオ

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

