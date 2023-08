【激安】 3.1 phillip lim カーゴハーフパンツ ショートパンツ

3.1 phillip limのハーフパンツです。かなり上質な素材感で高級感があります。裾がロールアップされたようなデザインです。

オープニングセレモニーにて購入しました。

サイズ31

股上:30.5cm

股下:22cm

裾幅:26cm

ウエスト平置き:45cm

季節感···春、夏、秋

柄・デザイン···無地

股上···ハイウエスト

素材···コットン ウール ラミー シルク

シルエット···ワイド

カラー···ベージュ

商品の情報 商品のサイズ M ブランド スリーワンフィリップリム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

