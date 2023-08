[ブランド]ルイヴィトン(LOUIS VUITTON)

[型番]M93055

[対象]メンズ

[カラー]ブラウン

[モデル]ピオニエ ダミエ ジェアン

[サイズ]

W約23-34.5cm x H約38cm x D約16cm

ハンドル:約21cm

ショルダー:約80cm

[素材]キャンバスレザー

[仕様]

開閉式:フラップ

外側:

ファスナーポケット x 2

内側:

オープンポケット x 2

[付属品]なし

■状態・コンディション

[状態ランク]

革部分にヒビ割れ一部割れてしまってます!開き口とフラップ周囲に若干ベタがあり、ルイヴィトン京都高島屋にて蓋の部分変えてもらいました!後背中の部分も一部変えてもらい、中の紐も変えました!写真で確認してもらえたらわかると思いますが、ヌメ革が明るい部分は全て、今年の2月〜6月ごろにかけてルイヴィトン京都高島屋店にて交換済みです!その後数ヶ月使用しましたが、他の鞄を使う事に手放す事にしました!

ヌメ革2箇所と紐部分は1箇所7000円で交換しました!

蓋の部分は従来の形の修理が出来なかった為写真のように変更して返ってきました!約6万くらいしたと思います!

ルイヴィトンのお店で交換済なので間違いなく本物です!

まだまだお使い頂ける商品です。

週末発送になります

商品の情報 ブランド ルイヴィトン 商品の状態 傷や汚れあり

