正式的 Fringe US2158 short shirt check sleeve シャツ

カラー···グレー

袖丈···半袖

柄・デザイン···チェック

襟···オープンカラー

季節感···春、夏、秋

unused US2158 オープンカラーチェックシャツです。

サイズ2 前身頃76後身頃80身幅65肩幅55袖丈26

【デザイン】

・UNUSED (アンユーズド)の「Fringe short sleeve check shirt」

・大きいチェック柄とフリンジのデザインが特徴的な半袖シャツ

【素材】

・ワッシャーエアタン加工が施された、柔らかさと膨らみのある素材感

【シルエット・サイズ】

・ゆったりとしたオーバーサイズ

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アンユーズド 商品の状態 目立った傷や汚れなし

