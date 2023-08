Hed Mayner オープンバック ストライプ シャツ 22FW

カラー : ピンストライプ(グレー/ホワイト)

素材 : コットン 78%、 ポリエステル 22%

サイズ: XS(かなり大きめです)

着丈 : 約90.5cm

肩幅 : 約54cm

身幅 : 約63cm

袖丈 : 約64cm

使用感はありますが、大きな汚れ等はありません。

中古品としてご理解の上、ご購入をご検討ください。

ー

動物との同居なし・禁煙環境。

手間を省くためお値下げ交渉・専用対応は致しません。

即購入ボタンを押して頂いて構いません。

よろしくお願いします。

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド ヘドメイナー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

