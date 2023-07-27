激安通販新作 【M1102-108-77】充電式草刈機 互換 18V草刈り機 コードレス その他

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3-in-1充電式草刈機 ：3-in-1草刈り機 /エッジャー/充電式 草刈り機 、低ノイズ、防水、お手入れが簡単。つまみを回すだけで簡単に切り替えられます。芝生の刈り取り、除草、庭の刈り取りなどに最適です。

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調整可能な伸縮ポール：充電式草刈機 の伸縮ポールの高さは、必要に応じて自由に調整できます。調節可能な伸縮ポール30cm（電動トリマー調節可能な全長：90〜120cm）。必要に応じて操作高さを自由に調整でき、腰への負担を軽減します。お年寄りも女性も手軽に使えます。

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強力な電源システム：当社草刈り機 650Wの高出力純銅モーターを採用しており、草刈り機 18Vの充電式リチウムイオンバッテリーパックと2個のバッテリーが装備されています。コードレス電動芝刈り機は、90°回転するカッティングヘッドを備えており、毎日の芝刈りや芝刈りのニーズに対応します。

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多機能充電式草刈機 ：1 *充電式草刈機 、2*18vバッテリー;2*合金ソーブレード;2*ステンレス鋼ブレード;5*プラスチックブレード。

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