直営店に限定 スタンスミス アディダス adidas 24.0cm SMITH STAN スニーカー

商品の情報 商品のサイズ 24cm ブランド アディダスオリジナルス 商品の状態 新品、未使用

この世には一緒になることでより良くなる物がある。ピーナッツバターとジャムとか、またはこのスタンスミスとそれを履く人とか。そんなお似合いのペアを祝福して、シュータンには、共にいることの大切さを思い出させてくれる"be the peanut to my jelly"のレタリングをあしらっている。他に一緒にした方がいいものは? もちろん、このシューズの汎用性に優れたスタイルと、クローゼットの中にあるあらゆるウェア。好きにならずにいられないはず。アッパーにはリサイクル素材を50%以上使用するなど、プラスチック廃棄物ゼロを目指すアディダスの取り組みの一つをカタチにしたアイテム。・レギュラーフィット・シューレースクロージャー・合成アッパー / キャンバスメッシュのシュータン・テキスタイルライニング・ラバーアウトソール・アッパーには、リサイクル素材を50%以上使用・Brand:オリジナルス・Category:シューズ・靴・商品番号:GY1892・色:ゴールデンベージュ/クリームホワイト/カレッジバーガンディ・コレクション:スタンスミス・シューズの高さ:ローカット

