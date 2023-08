ご覧いただきありがとうございますᙏ̤̫͚ *.˚

ご購入前には必ずプロフィールのご確認をお願い致します。

♱⋰⋱✮⋰⋱♱⋰⋱✮⋰⋱♱⋰⋱✮⋰⋱♱⋰⋱✮⋰⋱♱

M'S GRACYのフルーツモチーフワンピースです。

全面にプリントされたフルーツ柄がキュート。

ブラックベースの生地にカラフルなフルーツ柄がよく映えます。

付属のリボンベルトでウエストをキュッと結べばスタイルアップも叶います◎

派手過ぎないお色味で大人の方でも着用しやすく、これからの暖かい季節にぴったりのワンピースです✽.。.:*・゜

♱⋰⋱✮⋰⋱♱⋰⋱✮⋰⋱♱⋰⋱✮⋰⋱♱⋰⋱✮⋰⋱♱

◆アイテム

M'S GRACY エムズグレイシー フルーツモチーフ ワンピース ドレス フルーツ柄 果物柄 総柄 りんご アップル パイナップル ぶどう いちご さくらんぼ チェリー 膝丈 ヒザ丈 リボン ベルト ベルテッド ブラック 黒 赤 レッド イエロー 黄色 パープル 紫 マルチカラー カラフル 春夏

◆サイズ38(Mサイズ相当)

必ず下記平置き実寸でご確認下さい

肩幅 約35cm

身幅 約43cm

袖丈 約10cm

ウエスト 約33cm

総丈 約96cm

※伸縮性なし

※着画はお断り致します。

◆状態

目立った傷や汚れなく、まだまだご着用いただけると思います。

※素人検品の為、多少の見落としはご容赦下さい。

◆カラー

ブラック系 マルチカラー

◆素材

綿 100%

◆裏地

スカート部分のみあり

◆右サイドにポケットあり

◆配送について

コンパクトに折り畳ませていただき、最安値の方法で送らせていただきます。畳みジワ等はご容赦下さい。

※メルカリ便による匿名配送です。

※素人検品の為見落としがある可能性も含めたお値段となりますので、ご了承下さい。

※撮影用の小物類は付属しませんのでご注意下さい。

✴︎✴︎気になる点がございましたら、コメントよりお気軽にお問い合わせくださいませ✴︎✴︎

商品の情報 商品のサイズ M ブランド エムズグレイシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

