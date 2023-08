海外赴任となったハイブランド、ビンテージ好きの従兄弟から大量の洋服(タグ付きから中古美品、ビンテージまで)が送られてきたうちのひとつです。

バーバリーBurberry チェックシャツ S



Browningダック生地 シャツ 厚手

こちらは保管臭がしたので一度水通しさせてもらいました。

CONFECT コンフェクト ウールコットンギンガムチェックスタンドスモック

使用頻度は少なそうで状態は良いです。

BODE (ボーディ) 2021 シャツ 半袖



バーバリー 半袖シャツ 希少

カールヘルムのパッチワーク、国旗ワイシャツです。

H BAR C ウエスタンシャツ 60s~ M



US NAVY・USネイビー・USN・CPOシャツ

“ Karl Helmut ” (株)ピンクハウス / 日本製

ballaholic セットアップ 刺繍LOGO



ポロラルフローレン CALDWELL リネン 麻 刺繍 キューバシャツ L

ピンクハウスなどを手がけるデザイナー金子功氏によるドメスティックブランド・カールヘルム。

Flamingo様専用



クッシュマン CUSHMAN BY SPORTSWEAR メンズ デニムシャツ



ウィンダンシー WIND AND SEA シャツ ワークシャツ カットオフ 青

MADE IN JAPAN

アーペーセー 半袖シャツ



Paul Smith collection 刺繍 シャツ

着丈 77cm

GUCCI シャツ カッターシャツ

身幅 57cm

70s Dickies ディッキーズ シャンブレーシャツ ガチャポケ

肩幅 49cm

ブリックハウス ワイシャツ 新品

袖丈 61cm

古着 80's サテン ボーリングシャツ アロハシャツ 黒 刺繍



フィナモレ バーニーズニューヨーク 別注 ワンピースカラーL/Sシャツ M小紋柄

カラー···イエロー

コムデギャルソンシャツ キュプラ CdG フランス FOREVER フォーエバー

袖丈···長袖

SUN SURF special edition アロハシャツ レーヨン M

柄・デザイン···チェック

エストレヤスタンダード キューバシャツ 刺繍 最高カラー ターコイズブルー

襟 ワイドカラー

SUNSURF★スペシャルエディション★HaleHawaii★ピクチャー柄★L

素材···コットン

トムブラウンのシャツ

季節感···春、夏、秋

COMOLI 22SS リネンCPOシャツ 46 サルヴァトーレピッコロ



ケニントンディズニー柄シャツ



EYE FIRE SHIRT



【黄金期傑作】RRL Black Striped Pullover Shirt

70s 80s 90s アウトドア ストリート 韓国 モード HIPHOP B-BOY ラッパー アメカジ 下北沢 高円寺 裏原 古着 グランジ y2k系コーデなどに。

wacomaria ワコマリア オープンカラーレオパード ネルシャツ

菅田将暉さん あいみょんさん 在原みゆ紀さん等の個性的なファッションスタイルがお好きな方にも

商品の情報 商品のサイズ L ブランド カールヘルム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

海外赴任となったハイブランド、ビンテージ好きの従兄弟から大量の洋服(タグ付きから中古美品、ビンテージまで)が送られてきたうちのひとつです。こちらは保管臭がしたので一度水通しさせてもらいました。使用頻度は少なそうで状態は良いです。カールヘルムのパッチワーク、国旗ワイシャツです。“ Karl Helmut ” (株)ピンクハウス / 日本製ピンクハウスなどを手がけるデザイナー金子功氏によるドメスティックブランド・カールヘルム。MADE IN JAPAN着丈 77cm身幅 57cm肩幅 49cm袖丈 61cmカラー···イエロー袖丈···長袖柄・デザイン···チェック襟 ワイドカラー素材···コットン季節感···春、夏、秋70s 80s 90s アウトドア ストリート 韓国 モード HIPHOP B-BOY ラッパー アメカジ 下北沢 高円寺 裏原 古着 グランジ y2k系コーデなどに。菅田将暉さん あいみょんさん 在原みゆ紀さん等の個性的なファッションスタイルがお好きな方にも

商品の情報 商品のサイズ L ブランド カールヘルム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

大久保さん着用テンダーロイン 16AWヘヴィーフランネル S【専用】 RRL デニム シャツ チンスト付き サイズ MWTAPS BD SS 02 ボタンダウン シャツBALENCIAGA バレンシアガ パッチワークデザイン 総柄 シャツ メンズUNFINISHED アナーキーシャツ2023009L新品 Neighborhood Bandana Chopped Shirt XL