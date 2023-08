☆他にもトレカを出品しています。

BTS memories 2017 Blu-ray 未開封 日本語字幕付き

☆おまとめの希望がありましたらコメントにてお知らせ下さい。

Stray Kids hi stay スンミン トレカ ポラ



TARGET AgustD SUGA D-DAY トレカ シュガ③

トレカを整理しており出品いたします。スリーブに入れ保管しておりましたが初期からの傷やスレなどがある場合がございます。

StrayKids スキズ ALL IN 公式 トランプ トレカ



BTS 2014 ダイアリー 防弾少年団 バンタンDIARY+ジョングク トレカ

画像を確認いただき、ご理解いただけましたら購入をお願いいたします。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

☆他にもトレカを出品しています。☆おまとめの希望がありましたらコメントにてお知らせ下さい。トレカを整理しており出品いたします。スリーブに入れ保管しておりましたが初期からの傷やスレなどがある場合がございます。画像を確認いただき、ご理解いただけましたら購入をお願いいたします。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

SEVENTEEN FML CARAT Weverse特典 トレカ 13枚コンプBTS 花様年華 THE NOTES 1、2 日本語版 ノート