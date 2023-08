激安ブランド 超希少！あっぱれさんま大先生キャンパスソング集 邦楽

ステッカー付き。(裏に汚れあり)

「「あっぱれさんま大先生」キャンパスソング集~笑顔の季節/あっぱれ学園生徒一同&さんま大先生」

CX系『あっぱれさんま大先生』の生徒たちによる、キャンパス・ソング集。「記念樹」他、全6曲収録。

1.北風の戦士達

2.スマイルくん

3.夏休み冬休み春休み

4.パパとママが恋した夏の日

5.You got a Friend

6.記念樹

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

