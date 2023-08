ALPAKA ELEMENTS BACKPACK。

色:ブラック

ALPAKA ELEMENTS BACKPACK アルパカ リュック ブラック



ALPAKA海外公式オンラインストアにて購入。

現在21,600円ほどのお値段です。

3回ほど使用し、その後自宅で保管しておりました。

今後使用する予定がないため出品いたします。

全体の状態は良いですが、中央に若干の白い汚れがあります。写真9枚目

肩や中のベルトにクリップで挟み取り付ける小さなポーチも付いています。写真10枚目

商品スペック(メーカー様HPより)

Length: 32cm (12.5”) Depth: 14cm (5.5") Height: 52cm (20.4”)

Volume: 24L

Weight: 1.1kg

MATERIALS

EXTERIOR

500D Kodra HT (6,6 Nylon) DWR

Rugged – excellent resistance to abrasion

Strong - excellent tear strength

Water Repellent – finished, coated and laminate options

100% high tenacity nylon 6,6 filament fiber

INTERIOR

300D Cool Grey Honeycomb Ripstop Nylon

#リュック #ブラック #通勤 #通勤リュック #通勤バッグ #リュックサック #メンズバッグ

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

