数量限定セール ケイトスペード　2WAY サッチェルバッグ　ハンドバッグ　ショルダー　レディース ハンドバッグ

数ある中からご覧くださいましてありがとうございます。

【美品】ロエベ・スモールショルダーバッグ

使わなくなったけど状態のいい商品や、

ブランドショップ、ブランド市場などで買った良品を中心に出品しています。

⭕管理番号 U06-62

全て保管場所にて丁寧に、綺麗に、保管しています。

迅速配送を心がけますので、ぜひよろしくお願い致します。

#ブランドキングソウル #古着屋キングソウル

❤️商品タイトル kate spade NEW YORK

2WAY サッチェルバッグ ハンドバッグショルダーバック レディース

❤ブランド名 kate spade NEW YORK

❤商品名 サッチェルバッグ ハンドバッグ ショルダーバック

❤カラー レッド

❤商品状態

表面の横側一部と持ち手部分に小さなスレがありますが、その他には傷やスレや汚れなどなく良い状態のバッグです。

内側も問題ありません。

ファスナーの開閉スムーズ, 内側は大きく目立つような傷や汚れなし, 大きな型崩れなし, 色あせ色焼けなし, 金属も綺麗な状態, 持ち手も擦れなく綺麗な状態です。

❤スペック

サイズ:(約)縦24cm横31cmマチ11cm

持ち手の高さ約11cm

・素材:牛革

・仕様開閉:ファスナー内側:ファスナー式ポケットX1、オープンポケット×2外側:オープンポケット×2

・付属品:ブランド袋

素人の採寸なので、多少の誤差がある場合があります。

❤付属品 ブランド保存袋

❤シリアルナンバー

❤購入場所

エコリングなどの中古ブランド市場

ブランド品の買取店など

セレクトショップ

⭕即購入大歓迎です⭕

❗注意事項必読❗

状態の良い正規品や使用感のある中古品の出品です。

ご理解の上、ご購入よろしくお願いします。

状態と比較した際に、お値打ち価格での出品ですので、

ぜひ色んな方におすすめします。

今後もレアバッグや貴重品相当のブランド品を出す予定ですので、

フォローしていただけると幸いです。

お気持ちですが5%オフさせていただきますので、

ご希望の際は、コメントにてフォロー済みををお知らせください。

商品の情報 ブランド ケイトスペードニューヨーク 商品の状態 未使用に近い

