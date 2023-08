!!注意!!

仕事の都合で6/28~7/4の間のご注文は7/5発送になります。

何卒ご理解お願いいたします。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ✳︎24時間以内発送✳︎

✳︎即購入OK✳︎

✳︎おまとめ割¥100引き・フォロー割¥50引き メッセージいただければ金額訂正しますね✳︎

日本では発売しないノースフェイス ホワイトレーベル。

ノースフェイスヘリテージ商品のマウンテンジャケットにインスパイアされたデザインのジャケットです。

ペイズリー柄がプリントされ、コーディネイトのポイントになります。

微細粉塵から体を保護してくれる2L ドライベント素材を使用し、防水、透湿、撥水効果のあるジャケットです。

男女共用で着ることができ、日常生活やキャンプ、軽いアウトドア活動に着用できます。

裏地があり幅広い季節で着用でき、内ポケットで収納力を高めました。

コーデュラのロゴが左に縫製されています。

様々なスタイリングに合わせやすく、インナーによって初秋から春先まで

着用可能。

また裾にはアジャスタードローコードが付いており

風によるバタつきや冷気の侵入を防ぐのに役立ってくれます

☆その他の韓国限定ノースフェイスや国内レアアイテム扱ってます↓

#yu@northface

ライトジャケット

マウンテンパーカ

マウンテンジャケット

防水ジャケット

アノラック

ジップ・ボタン...ジップアップ

カラー...ブラック

柄・デザイン...その他

フード...フードあり(取外し不可)

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ザノースフェイス 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ザノースフェイス 商品の状態 新品、未使用

