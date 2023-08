ご覧いただきありがとうございます^ ^

ご覧いただきありがとうございます^ ^プロフご覧くださいませ。お買い上げ前にコメントいただけますと、おまとめ買い、リピート買い、フォロワー様割引いたします。配送は必ず追跡があるもので送ります。美品FURFURのお品です。サイズフリー。綿48、キュプラ31、ナイロン15、アクリル6。身丈約121、胸囲平置き約45。透け感あるオーガンジーのような素材です。

