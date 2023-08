☆フォロワー様は割引します☆

商品説明

●ブランド NIKE ナイキ

●サイズ 4XL

!ブランドや年代によりサイズ感は異なりますので必ず下記サイズ詳細をご参考にしてください!

●カラー ネイビー ホワイト

●着丈 約84㎝

身幅 約73㎝

裄丈 約103㎝

USA古着 ならではの 極太アーム 超ビックシルエット ☆

オーバーサイズ でダボっと着たい方にオススメです!

このデザイン、サイズ感は探そうと思って見つかる商品ではないので、気に入って頂けたら即購入をオススメします◎

●状態

目立った汚れや傷もなくオススメな状態です^ ^

※商品の状態は主観になります!気になるところはお気軽にご質問してください^ ^

あくまで古着ですので、古着ならではの色抜け、多少のスレや風合いに、ご理解ある方のご購入よろしくお願い致します☆

タバコ×

ペット×

即購入○

他にも80s、 90s の ナイキ アディダス チャンピオン ラルフローレン トミー ステューシー パタゴニア ノースフェイス ハーレー ダビッドソン カーハート ノーティカ ラコステ NFL などの Tシャツ パーカー トレーナー スウェット ナイロンジャケット オープンカラー ミリタリー スタジャン ダックジャケット トラックジャケット シャツ ゲームシャツ カーディガン を出品してますのでご覧になってください^ ^

→#Mショップ☆古着

その他の長袖→#BW1948長袖

古着 ドロップショルダー ワイドスリーブ メンズ 古着女子 ゆるだぼ 大きいサイズ f2211o

商品の情報 商品のサイズ 4XL(5L)以上 ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ 4XL(5L)以上 ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

