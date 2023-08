UK10 29cm 新品 英国製 Dr.Martens VINTAGE 2976 チェルシー ブーツ ブラック ドクターマーチン サイドゴア QUILON レザー 黒

※注意事項はプロフ欄に記載いたしますので、必ずご一読ください。

【サイズ】

[表記] UK:10 JP:29cm

【色柄】

BLACK

【素材】

QUILONレザー

革本来の風合いを堪能できる革の質感を残したなめしで、滑らかにコーティングされた定番スムースレザーの8ホールブーツとはまた違う上質なしなやかさを体感することが出来ます。

履き込むごとにそのしなやかさは足に馴染み、 心地よい履きやすさと貫禄あるヴィンテージの雰囲気で、 伝統あるワンランク上のドクターマーチンは足元に格別の優越感をもたらします。

【状態】

箱/紙タグ/冊子/ダストバッグ付きの新品です。

※画像6枚目のとおり、アッパーにややシワ感があります。

※画像7枚目のとおり、左右インソールにシールを剥がしたような糊跡にホコリが固着したような跡があります。

【コメント】

私自身がDr.Martens正規取扱店にて購入したものですので、正規品であることを保証します。

品番:QUILON_VINTAGE_2976

モデル:25747001

生産国:ENGLAND

定価:44,000円

「2976 チェルシーブーツ」のオリジナルアイテムを忠実に再現したビンテージモデル。

製造も当時と同じ英国ノーサンプトン州で、職人の手により行われています。

ドクターマーチンのチェルシーブーツが製造されたのは1970年代初代ですが、そのスタイルはビクトリア時代まで遡ります。

そして現在では実用的なスタイルと伸縮性のあるサイドゴアによりクラシックなブーツに仕上がりました。

アッパーには伝統あるQUILONレザーを使用。

シンボルであるイエローウェルトステッチ、AirWairデザインのヒールループ、エアクッションソールなど全てを搭載し、シンプルかつ合わせやすいデザインとなっています。

お探しの方は、この機会に是非ご検討ください。

(Ref.No250RF66323)

※掲載画像ならびに説明文の転載等は禁止いたします。

#cypher商品一覧

商品の情報 商品のサイズ 29cm ブランド ドクターマーチン 商品の状態 新品、未使用

