⚠要確認⚠※ご希望の方は必ず事前にコメントからご連絡をお願いします!!

■説明

【MLB公式 日本完売 New Era ニューエラ】ロサンゼルス エンゼルス Los Angeles Angels 2023 Armed Forces Day On-Field 59FIFTY Green

アメリカのMLB公式限定品です。

海外モデルのニューエラキャップです。

※日本では販売されましたが即完売しました。

!!!!!ラスト1点・早い者勝ちです!!!!!

レッドカラー以外で人と被りたくないデザインが欲しいという方にはおすすめのベースボールキャップです!

■仕様

ブランド:New Era ニューエラ

モデル:59FIFTY

カラー:ニューオリーブ

■サイズ

7 5/8:60.6cm

※他のサイズをお探しの方はご相談ください。

■注意点

・商品は生産時期によってデザインやサイズに差が生じる場合がございます。

・商品はモニターの影響で色の変化が感じられる場合がございます。

■■■必ずご一読ください■■■

※掲載内容をご一読の上、ご購入をお願いいたします。

※トラブルの元となりますのでご質問などは事前にお願いいたします。

※お互いマナーを持って気持ちの良いお取引ができればと思っておりますので、大幅な値下げ交渉はご遠慮ください。節度のある範囲で交渉は可能ですので、コメントからお願いいたします。

≫≫他サイトでも出品していますので、ご希望の方は事前にコメントからご連絡をお願いします!!≪≪

#mlb

#大谷翔平

#エンゼルス

#メジャーリーグ

#newera

#ニューエラ

#59fifty

#ベースボールキャップ

#キャップ

#侍ジャパン

カラー...グリーン

形...ベースボール

商品の情報 ブランド ニューエラ 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 ブランド ニューエラ 商品の状態 新品、未使用

