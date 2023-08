◾️ブランド

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ヨウジヤマモト 商品の状態 目立った傷や汚れなし

◾️ブランドyoji yamamoto×neweraヨージヤマモトニューエラ パーカーフーディー hoodieコラボ齋藤飛鳥着用モデル定価33,000円トップスカットソー◾️サイズXLサイズ肩幅53着丈70身幅60袖丈62⚠平置き実寸市場には滅多に出回らない希少なXLサイズです。◾️状態ヴィンテージ商品となりますので使用感はございますが、目立つ汚れはなく、まだまだ着用できる状態です!◾️カラーブラック 黒無地銀 シルバー 刺繍⚠写真の写り方により、風合いや色合いが異なる場合が御座います。◾️配送プチプチ包装、段ボール梱包にて1〜2日程度で発送いたします。即購入可能。よろしくお願いします。

