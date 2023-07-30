お知らせ ログイン 会員登録 出品
特別オファー ディオール TRIBALES ピアス ピアス(両耳用)

商品の説明

✦✦✦ご覧下さり有難うございます✦✦✦
【新品仕上げ済】ティファニー ティアドロップ ピアス

☆スワロフスキーピアス☆
商品の状態: 目立った傷や汚れなし
パヴェリング掛けフープピアス 230405-005
品番：E1411TRICY_D301
viviennewestwood ヴィヴィアンウエストウッド　ピアス　両耳
サイズ：
nanan bijouxxx Mosaic opal pierce (Set)
長さ：2cm
凪様専用ページ
パールの直径：1.4cm
CHANEL シャネル　ココマーク　ラインストーン　ゴールド　ピアス　両耳用
素材：メタル・レジンパール・クリスタル
b408 ティファニー　ラビングハート　ピアス　シルバー　925 キャッチ無し
付属品 : 専用の箱
K18 18金　丸めがね　ジュエリーピアス　新品
購入: 2021年国内ディオールにて購入。
10金　イエローゴールド　アコヤパールピアス
着用回数: 約3回程は使用しました、
ダイヤモンドピアス0.4カラット

【新品】K18　ペリドット　ピアス　計 0.70ct (18金 18K)
素人の自宅保管ですので、ご理解いただける方のみご検討をお願いします。
パロマ・ピカソ™ オリーブリーフ クライマーピアス　18K

K18WG タンザナイト ハートシェイプ ピアス[i1-4］
宜しくお願い致します♪

天然アクアマリン ダイヤ ピアス6.5ct k18 ¥

商品の情報

ブランドクリスチャンディオール
商品の状態目立った傷や汚れなし

新品 CHANEL シャネル ピアス ラインストーン ココマーク

ルビー　ピアス　天然石アクセサリー　天然石ピアス　誕生石ピアス　誕生石イヤリング

ヴィンテージシルバーパフィフープピアスsilver925vintage
✦✦✦ご覧下さり有難うございます✦✦✦商品の状態: 目立った傷や汚れなし品番：E1411TRICY_D301サイズ：長さ：2cmパールの直径：1.4cm素材：メタル・レジンパール・クリスタル付属品 : 専用の箱購入: 2021年国内ディオールにて購入。着用回数: 約3回程は使用しました、素人の自宅保管ですので、ご理解いただける方のみご検討をお願いします。宜しくお願い致します♪

商品の情報

ブランドクリスチャンディオール
商品の状態目立った傷や汚れなし

特別オファー ディオール TRIBALES ピアス ピアス(両耳用)

21分钟前

特別オファー ディオール TRIBALES ピアス ピアス(両耳用)

¥58,200 ¥31,428

(税込) 送料込み
5
10
購入手続きへ

商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

241fb6e3ac

 1150

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (10)

241fb6e3ac
特別オファー ディオール TRIBALES ピアス ピアス(両耳用) 特別オファー ディオール TRIBALES ピアス ピアス(両耳用)

DIOR | DIOR TRIBALES ｜ディオール トライバル ピアス・イヤリング

DIOR | DIOR TRIBALES ｜ディオール トライバル ピアス・イヤリング


DIOR | DIOR TRIBALES ｜ディオール トライバル ピアス・イヤリング

DIOR | DIOR TRIBALES ｜ディオール トライバル ピアス・イヤリング


Dior Tribales ピアス メタル & レジンパール - DIOR

Dior Tribales ピアス メタル & レジンパール - DIOR


DIOR | DIOR TRIBALES ｜ディオール トライバル ピアス・イヤリング

DIOR | DIOR TRIBALES ｜ディオール トライバル ピアス・イヤリング


ディオール ピアス DIOR TRIBALES EARRINGS メタル レジン パール

ディオール ピアス DIOR TRIBALES EARRINGS メタル レジン パール


Dior Tribales ピアス メタル & レジンパール - DIOR

Dior Tribales ピアス メタル & レジンパール - DIOR


Dior ディオール TRIBALES ピアス GP メタル レジンパール クリスタル

Dior ディオール TRIBALES ピアス GP メタル レジンパール クリスタル

ログインしてコメントする

この商品を見ている人におすすめ

  1. ホーム
  2. 特別オファー ディオール TRIBALES ピアス ピアス(両耳用)
© www.inba.net, Inc.