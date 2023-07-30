特別オファー ディオール TRIBALES ピアス ピアス(両耳用)

✦✦✦ご覧下さり有難うございます✦✦✦

【新品仕上げ済】ティファニー ティアドロップ ピアス



☆スワロフスキーピアス☆

商品の状態: 目立った傷や汚れなし

パヴェリング掛けフープピアス 230405-005

品番：E1411TRICY_D301

viviennewestwood ヴィヴィアンウエストウッド ピアス 両耳

サイズ：

nanan bijouxxx Mosaic opal pierce (Set)

長さ：2cm

凪様専用ページ

パールの直径：1.4cm

CHANEL シャネル ココマーク ラインストーン ゴールド ピアス 両耳用

素材：メタル・レジンパール・クリスタル

b408 ティファニー ラビングハート ピアス シルバー 925 キャッチ無し

付属品 : 専用の箱

K18 18金 丸めがね ジュエリーピアス 新品

購入: 2021年国内ディオールにて購入。

10金 イエローゴールド アコヤパールピアス

着用回数: 約3回程は使用しました、

ダイヤモンドピアス0.4カラット



【新品】K18 ペリドット ピアス 計 0.70ct (18金 18K)

素人の自宅保管ですので、ご理解いただける方のみご検討をお願いします。

パロマ・ピカソ™ オリーブリーフ クライマーピアス 18K



K18WG タンザナイト ハートシェイプ ピアス[i1-4］

宜しくお願い致します♪

商品の情報 ブランド クリスチャンディオール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

✦✦✦ご覧下さり有難うございます✦✦✦商品の状態: 目立った傷や汚れなし品番：E1411TRICY_D301サイズ：長さ：2cmパールの直径：1.4cm素材：メタル・レジンパール・クリスタル付属品 : 専用の箱購入: 2021年国内ディオールにて購入。着用回数: 約3回程は使用しました、素人の自宅保管ですので、ご理解いただける方のみご検討をお願いします。宜しくお願い致します♪

商品の情報 ブランド クリスチャンディオール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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