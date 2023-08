★コメントなし即購入大丈夫です。

希少 Vans Old Skool USA企画(バンズ オールドスクール)

★値引きは致しておりません。

★ブランド★

adidas アディダス

★アイテム★

YEEZY BOOST 700 Wave Runner

B75571

★カラー★

MGSOGR/CWHITE/CBLACK

★サイズ★

表記サイズ:29cm

★コンディション★

中古商品になります。

かかと部分と右足の内側に目立つ汚れがございます。

画像をご確認ください。

着用に支障をきたすようなダメージはございませんので、

問題なく着用していただけます。

※箱はなくスニーカーのみの出品です。

細かな状態を気にされる方はご遠慮下さい。

よろしくお願いいたします。

ペット、喫煙ございません。

*153

商品の情報 商品のサイズ 29cm ブランド アディダス 商品の状態 やや傷や汚れあり

