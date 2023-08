当季大流行 Canon EF20-35mm f2.8 L レンズ(ズーム)

ご覧いただきありがとうございます。

商品説明※キヤノンHPから抜粋

焦点距離20mmから35mmまでをカバーするレンズとして、世界最高(発売当時)の明るさを持つ大口径の広角ズームレンズである。非球面レンズの使用 や、フローティング効果を兼ねたインナーリアフォーカスの採用により、撮影距離全域で諸収差の少ないシャープな描写を実現している。

レンズ内綺麗です、カビやクモリなどもございません。

保管は防湿庫で保管してました。

動作についても全く問題ありませんので届いてすぐ使用できます。

本体の他に前後キャップ、レンズフィルター、キヤノンのレンズケースをお付けいたします。

商品の情報 商品のサイズ キヤノンEFマウント ブランド キヤノン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

