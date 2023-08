■メーカー■飛騨産業

■モデル ■キツツキ CRESCENT クレセント

■サイズ ■W62×D50.5×H71×SH39.5㎝

■状態 ■used品

多少の使用感は有りますが、

ガタ付きはありません。

天然木には心地よい温もりがあります。

この温もりを、そのまま暮らしのなかにお届けしたくて

「CRESCENT」シリーズが生まれました。

月日を重ねるほどに深まる温もりと味わいを

ぜひ暮らしの中で感じてください。

1995年に発表された、滑らかな曲線だけで構成される美しいデザインは、座り心地を追求した結果生まれた必然的な形です。極上の座り心地はダイニングチェアはもとより、パーソナルな空間で1脚からのご使用にもおすすめです。

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

