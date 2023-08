HyperliteMountainGearの日本未発売ザック

最新モデルです。

ウェストベルトが着脱可能となり

汎用性が高いザックです。

すぐ発送可能です。

よろしくお願いします☺️

・ウエストベルトの脱着可能

・ウエストベルトの締め付けが内側方向に

変更

・ロールトップ入口のマジックテープ廃止

・背面アルミステーが2本から1本に

・大容量サイドポケット&背面

・ボトムポケット(1.5ℓPETボトル入ります)

・サイドベルトのデイジーチェーン化により

調整可

・体感として数値以上に軽く感じる

・フロントポケットのダイニーマ化

素材:DCH50(本体)& DCH150(下)

内部ボリューム:40 リットル

外部ボリューム:9リットル

重さ:853.3グラム*サイズ媒体に基づく平均重量

積載量:最大40ポンド(約18kg)

幅: 25.4cm

高さ:82.6cm

底の円周: 88.9cm

MADE IN Mexico

ハイパーライトマウンテンギア

HYPERLITE MOUNTAIN GEAR

山と道

アトリエブルーボトル

リッジマウンテンギア

patagonia

パタゴニア

ノースフェイス

OMM

MMA Nurc

トレイルバム P

ティートンブロス

パーゴワークス

グラナイトギア

ロウロウマウンテンワークス

ゴッサマーギア

パランテ

palante

zpacks

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

HyperliteMountainGearの日本未発売ザックUNBOUND Sサイズハイパーライトマウンテンギア最新モデルです。ウェストベルトが着脱可能となり汎用性が高いザックです。すぐ発送可能です。よろしくお願いします☺️・ウエストベルトの脱着可能・ウエストベルトの締め付けが内側方向に 変更・ロールトップ入口のマジックテープ廃止・背面アルミステーが2本から1本に・大容量サイドポケット&背面・ボトムポケット(1.5ℓPETボトル入ります)・サイドベルトのデイジーチェーン化により 調整可・体感として数値以上に軽く感じる・フロントポケットのダイニーマ化素材:DCH50(本体)& DCH150(下)内部ボリューム:40 リットル外部ボリューム:9リットル重さ:853.3グラム*サイズ媒体に基づく平均重量積載量:最大40ポンド(約18kg)幅: 25.4cm高さ:82.6cm底の円周: 88.9cmMADE IN Mexico ハイパーライトマウンテンギアHYPERLITE MOUNTAIN GEAR山と道アトリエブルーボトルリッジマウンテンギアpatagoniaパタゴニアノースフェイスOMMMMA Nurcトレイルバム Pティートンブロスパーゴワークスグラナイトギアロウロウマウンテンワークスゴッサマーギアパランテpalantezpacks

