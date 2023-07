『宮崎駿イメージボード集』昭和五十八年四月 二十日第二刷を出品させていただきます。

少年マガジン特別別冊として発行されたイメージボードを含む資料集です。

宮崎駿氏がジブリを立ち上げる前で、今とは違う「もののけ姫」のストーリーボードや、ナウシカの原型イメージ、パンダコパンダ、となりのトトロのイメージイラストなど、貴重な資料が満載しています。

経年のヤケ、キズなどの痛みが見受けられます。お写真をご確認ください。

即購入いただきokでございます。

値下げ交渉はご容赦ください。

水濡れや段ボール補強による折れ防止などにできる限り対応し、匿名配送させていただきます。

スタジオジブリ

ジブリ美術館

宮崎駿

高畑勲

風の谷のナウシカ

天空の城ラピュタ

となりのトトロ

魔女の宅急便

千と千尋の神隠し

アニメージュとジブリ展

パンフレット

商品の状態 やや傷や汚れあり

