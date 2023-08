商品に興味をもっていただき、ありがとうございます。

ちぇん様ご専用 FOXEY NEW YORK♡パーカー ジャケットsize40

出品しております商品は主に中古品となりますのであらかじめご了承ください。

【ブランド】

NIKE

ナイキ

【アイテム】

ウィメンズ ボアジャケット 未使用品

DV7074-010

【色、柄】

ブラック

【サイズ】

XL

【実寸】(平置き)

着丈:65 肩幅:63 身幅:68 袖丈:55 袖口:14

【状態】

S

S:新品未使用

A:美中古品

B:使用感はあるが目立った汚れやダメージがない

C:使用感があり若干の汚れやダメージがある

D:汚れやダメージがある

採寸には多少の誤差がある場合がありますので、あらかじめご了承ください。

状態の確認をしておりますが、見落としてしまった多少の汚れやダメージがある場合もありますので、あらかじめご了承ください。

Made in Japan

よろしくお願い致します。

#NIKE

#ナイキ

W12679

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

