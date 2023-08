匿名配送・送料無料

スニーカーコレクション整理のため出品します。

新品、未使用、未試着状態のものです。

新品同一サイズは完売/入手困難。

(先月時点のYahoo!ショップでは5万円程のプレ値)

■ブランド

adidas originals

■商品名

adidas originals Superstar Recon H05349

■サイズ

US 9 1/2(27.5cm)

■甲

天然皮革

長年にわたり愛されてきたSUPERSTARが、1972年にトレフォイルロゴが世界を席巻する前の、1971年当時のシルエットで登場。しなやかなレザーを用いた今季のアイコニックなシェルトゥスニーカーは、初めて作られた一足のデザインを踏襲しながら、今や有名になったヒールタブのトレフォイルを省いたデザインになっています。当時のオリジナルモデルと同じスタイリッシュな見た目に仕上げられた1足はまさにadidasの歴史が詰まった1足。

#アディダス

#スーパースター

#リコン

#リーコン

#オールレザー

#スタンスミス

カラーホワイト

スニーカー型ローカット

履き口紐

素材本革

SNKRS

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド アディダスオリジナルス 商品の状態 新品、未使用

