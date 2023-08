60s 70s VINTAGE PUMA ユーロ製 トラックジャケット ジャージ 4 目付きプーマ ツートン オーストリア製 ヴィンテージ

ご覧頂きありがとうございます。

※ご購入やご検討の際は必ずプロフィールをご確認下さい※

60年代後半~70年代頃のビンテージ・プーマのトラックジャケットです。

所謂目つきプーマと呼ばれるユーロ製期のアイテムです。

ビンテージど真ん中のグッドカラー。

サイズもメンズ・レディースともに合わせやすい日本人向けのサイジングかと思います。

中々出てこないイエローカラーです。いかがでしょうか。

・ブランド:PUMA 【プーマ】

・年代:1960s~1970s

・表記サイズ:4

■実寸

・着丈58 身幅50 肩幅40 袖丈59(cm)

・素材:コットン50% / ナイロン50%

・カラー:イエロー/ブルー系

・生産国:オーストリア製

・付属品:なし

■コンディション・ダメージ

・ヴィンテージ品となります。

予期せぬダメージや劣化等がある場合もございます。

古着としてはグッドコンディションとの認識ですが、

その点ご注意下さいます様お願いいたします。

・特記すべき汚れ・ダメージ等はございません。

・全体的な保存状態も良く、中古美品の評価です。

ヴィンテージ OLD オールド VENTEX

WEST GERMANY

ユーロビンテージ ヨーロッパビンテージ

#VINTAGE #ビンテージ #ヴィンテージ #ビンテージプーマ

#ビンテージジャージ #トラックジャケット #ジャージ

#60s #70s #1960s #1970s

商品の情報 商品のサイズ M ブランド プーマ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

