Nike Air More Uptempo Slide Black and Sanddrift

ナイキ エア モア アップテンポ スライド ブラック アンド サンドドリフト

商品名:Nike Air More Uptempo Slide "Black and Sanddrift"

ナイキ エアモアアップテンポ スライド "ブラック アンド サンドドリフト"

型番:FB7802-001

サイズ:メンズ 26cm

SNKRSにて購入。

メンズサイズの26cmとなります。

商品は中身を確認しただけの状態なので、新品未使用、タグあり、試着無し。

スニーカーボックスにプチプチを巻き、NIKEから届いた段ボールに入れて発送致します。

※購入した状態そのままとなります。メーカーの製造工程におけるヨゴレ(接着剤など)や初期の傷、接着剤のはみ出し、ボックスのへこみ、タグの折れ曲がり、包み紙破れ等につきましてはご容赦お願い致します。

いわゆるNIKEクオリティと呼ばれる初期不良に関しましてはご理解の上ご購入ください。

※未使用となりますが、一度人の手に渡った物なので神経質な方はご遠慮下さい。

※商品の特性上、すり替え等防止のため商品に不備がなければ返品、返金は承っておりませんので、ご了承の上購入をお願いいたします。

スニーカーのサイズ感の違いは、個人差により変わってきますので、

そちらを理由にての交換、返品はご遠慮下さい。

以上、ご理解の上ご購入の程宜しくお願い申し上げます。

最後まで説明をご覧頂きありがとうございます!

気持ちの良い取引が出来るよう、心がけてまいりますので宜しくお願い致します(o^―^o

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

