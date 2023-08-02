【在庫有】 スクランブラー マウンテンハードウェア 25 グレー Rサイズ レギュラー リュック/バックパック

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総重量：約848g

商品の情報 ブランド マウンテンハードウェアー 商品の状態 新品、未使用

ハイキングからアルパインまで幅広いニーズに対応する軽量バックパック。軽量で耐久性・耐水性に優れたX-Pac素材を採用しています。・取り外し可能な雨蓋・深さのあるサイドポケット・サイドギアループ・内部ギアループ・アイスツールホルダー・ハイドレーション対応◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇MountainHardwear Scrambler25容量：25リッターカラー：Bay Fog背面長：レギュラー（41-56cm）総重量：約848g

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