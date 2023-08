大好き TAG HEUER タグホイヤー S99.313-1 プロフェッショナル 美品 腕時計(アナログ)

ご覧いただきありがとうございます。

SEIKO ASTRON



ブランド:タグホイヤー

モデル名:プロフェッショナル 200m

Ref.No:S99.313-1

対象:ボーイズ

素材:ステンレススチール

文字盤色:ブラック

機能:デイト表示

ムーブメント:クォーツ

サイズ:手計測

ケース 約34mm

腕周り(内径) 約18cm

ベルト幅 約18mm

電池交換:2023年4月22日

現時点にて正常稼働しています。ガラス面に傷はなく、ベゼルもケースも綺麗です。バンドには多少のスレ傷がありますが、20年以上前の物とは思えないほど良い状態だと思います。箱や付属品はございません。

細かな状態は写真でご判断ください。

素人検品のため、万が一見落とし等がございましたら何卒ご理解ください。古い時計のため防水性能は保証できません。

現状渡しです。中古品にご理解いただける方のみご購入お願い致します。

カラー···シルバー

バンド···ステンレスバンド

ムーブメント···クォーツ・電池式

文字盤形···ラウンド・丸形

商品の情報 ブランド タグホイヤー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

