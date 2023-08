100 ％品質保証 限定　ナイキ エアジョーダン 1 ハイ OG "ダークマリーナブルー" スニーカー

Nike Air Jordan 1 High OG

Nike Air Jordan 1 High OG "Dark Marina Blue"ナイキ エアジョーダン 1 ハイ OG "ダークマリーナブルー"SNKRSで購入しましたコレクション整理の為出品します◆サイズ: 27.5cm◆カラー: ブラック ブルー◆使用回数: 試着なしの新品未使用◆購入場所: snkrs◆梱包方法:ナイキから送られてきた外箱で梱包◆付属品:シューレース(黒、白)最短で発送させていただきます。※暗所にて保管しておりました。サイズ確認写真撮影の為に箱から出しました。メインカラー···ブラック、ブルー人気モデル···NIKE エアジョーダン1スニーカー型···ミッドカット(Mid)シーン···バスケットボール

