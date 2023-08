.✫*゜・゜。.☆.*。・゜✫*.他にもコレクションモデル、海外セレブ着用モデルなどレアなアイテムを多数出品しておりますので是非ご覧ください。.✫*゜・゜。.☆.*。・゜✫*.

○色:ライトグリーン×ピンク×マルチカラー 系

○サイズ:38

ウエスト : 約 70 cm (半身×2のサイズ) 平置き直径36

総丈 : 約 57 cm

(素人採寸了承ください)

○素材:コットン100 (%)

○購入店舗:国内大手ブランドショップ

○状態:若干の色褪せなどがございますが比較的、美品になります。

○定価 9万円程 --

コレクションで多用されたマルニ フラワースカートです。鮮やかなフローラルデザインで明るい気分にさせてくれる、とてもフェミニンなスカートです。トレンドに左右されない長く愛用できる逸品です。

季節感···春、夏、秋、冬

カラー···ピンク

素材···コットン

柄・デザイン···花柄

シルエット···台形

カラー···ピンク

柄・デザイン···花柄

シルエット···台形

素材···コットン

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド マルニ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

○本物 美品 コレクションモデル マルニ フラワー スカート 38 緑 桃 MARNI フローラル 花柄○色:ライトグリーン×ピンク×マルチカラー 系○サイズ:38 ウエスト : 約 70 cm (半身×2のサイズ) 平置き直径36総丈 : 約 57 cm (素人採寸了承ください)○素材:コットン100 (%)○購入店舗:国内大手ブランドショップ○状態:若干の色褪せなどがございますが比較的、美品になります。○定価 9万円程 --コレクションで多用されたマルニ フラワースカートです。鮮やかなフローラルデザインで明るい気分にさせてくれる、とてもフェミニンなスカートです。トレンドに左右されない長く愛用できる逸品です。季節感···春、夏、秋、冬カラー···ピンク素材···コットン柄・デザイン···花柄シルエット···台形カラー···ピンク柄・デザイン···花柄シルエット···台形素材···コットン季節感···春、夏、秋、冬

