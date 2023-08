【商品名】

【品番】

BM1649_B5317_80999

【カラー】

80999 ブラック

金具:シルバー

【素材】

レザー

【サイズ】

約:幅29.5cm×高さ24.5cm×マチ7.5cm

ショルダー約:75.0cm-140.0cm (調節可)

バッグの重さ約:740g

【仕様】

開閉:ファスナー式

内側:オープンポケット×2、ファスナー式ポケット×1

外側:ファスナー式ポケット×1

【付属品】

ギャランティカード、保護袋

※その他付属品はございません。

【買い付け地】

イタリア DOLCE&GABBANAアウトレット直営店

【参考価格】

121,000円(税込み)

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

