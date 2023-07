★他のアイテムは下記をクリック★

#ミル_古着

#ミル_古着_Tシャツ

#ミル_古着_ミュージック

・値段交渉(フォロー、希望金額明記は必須)は気軽にコメントいただければ精一杯努力します♪

★商品説明★

1990年代頃のアメリカ製S.S.DESIGNSボディ

1992年オープンの大阪店の2周年記念Tシャツ

激レア、超貴重で滅多にお目にかかれないと思います。

★サイズ★

サイズ表記:M

★実寸サイズ★(USED品になりますので実寸を必ずご確認ください)

・肩幅46

・身幅49

・丈69

・袖20

(㎝表記)

素人採寸(平置き採寸)の為、多少の誤差はお許しくださいませ。

★特徴★

シングルステッチ ヴィンテージ ビンテージ used 古着 90s US古着 希少

★カラー★

ホワイト 白(画像2枚以降を参照ください)

★素材★

コットン100%

@カラーや素材につきましてはコメントや写真の方でお伝えするようにはしておりますが、ご利用環境等により実際のお品物と色味が若干異なることございます。予めご了承ください。

★コンディション★

この商品は【A】ランクになります。

・未使用もしくは未使用に近い状態

・両袖、前面右胸、前面下方に汚れ

【SS】 デッドストック、新品 汚れなし

【S】デッドストック、新品 小さな汚れ、経年のヤケ有り

【A】ユーズドだが未使用に近いもの、デッドストックワンウォッシュ

【BB】ユーズド美品

【B】気にならない程度の汚れ使用感、傷などの一般的な中古古着レベル

【C】ユーズドの軽い汚れもしくは軽いダメージ

【D】傷汚れが多め

【E】大きな汚れやダメージがあるが着用できる

・素人の検品になりますので表記していないダメージや汚れ、画像にないダメージや汚れもある場合もあります。

・未クリーニング

・used品になりますので匂いが付着している場合あり。

★購入をお考えの方へ★

・知識の無い者による検品ゆえに見落としがあるかもしれません。

・必ずプロフィールをお読みください。

・古着やヴィンテージに慣れていない方は購入をしないでください。

・梱包の際に生じる畳み皺はご了承ください。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヴィンテージ 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヴィンテージ 商品の状態 やや傷や汚れあり

