#バーバリースエード調ヴィンテージブルゾン

▪️ブランド▪️

オーラリー AURALEE

▪️サイズ表記▪️

サイズ3

(Mサイズ相当)

▪️サイズ実寸(cm)▪️

・着丈63

・身幅60

・肩幅49

・袖丈58

▪️カラー▪️

茶色 / ブラウン

▪️素材▪️

コットン

▪️購入元▪️

ブランドリユース店

質屋・古物市場・ストア商品

▪️状態▪️

USED

お使いのモニタによって色調が異なって見られる場合がございますが、当店”状態の良いもの”しか扱いませんのでご安心ください!

商品の情報 商品のサイズ M ブランド オーラリー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

